عبدالعزيز الخويلدي يمثل ليبيا في المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للشباب العربي

مثّل عضو برلمان الشباب المهندس عبدالعزيز مصطفى الخويلدي ليبيا في أعمال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للشباب العربي، المنعقد في مدينة دبي بالإمارات.

وأكد الخويلدي في تصريحات على هامش ختام أعمال الدورة، إيمانه بصفته ممثلاً لليبيا، بقوة وإرادة الشباب على صناعة مستقبل مشرق وتاريخ مشرف.

وقال: “إرادتنا لا تقتصر الدعوة للتغيير أو الإصلاح بل بالعكس قدرتنا تمكننا من إدارة أي أزمة وإيجاد حلول لها، والعمل على كل الأصعدة والمستويات من أجل تحقيق غد مشرق وملامح واعدة تجمع الثوابت والمتغيرات ترتقي بمجتمعنا نحو أعلى المراتب”.

يُذكر أن المؤتمر الدولي نموذج محاكٍ شبابي يحاكي فيه المشاركون موضوعات منظمة الأمم المتحدة ، وهو بمثابة رابط تنموي بين الشباب وعالم العلاقات الدولية والدبلوماسية.