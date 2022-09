ثمانية أحزاب سياسية تبحث مع السفير التركي سبل الوصول إلى حل يقود إلى انتخابات

ليبيا – التقت ثمانية أحزاب في “شبكة التواصل لأحزاب سياسية ليبية” مؤخرًا في العاصمة طرابلس‬⁩ مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز.

رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا، ذكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: إن اللقاء يأتي لحث المجتمع الدولي على دعم الأطراف الليبية للوصول إلى حل سياسي يقود إلى انتخابات في ⁧ليبيا‬⁩ تجدد الشرعية السياسية.

