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ثمانية أحزاب سياسية تبحث مع السفير التركي سبل الوصول إلى حل يقود إلى انتخابات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقت ثمانية أحزاب في “شبكة التواصل لأحزاب سياسية ليبية” مؤخرًا في العاصمة طرابلس‬⁩ مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز.

رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا، ذكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: إن اللقاء يأتي لحث المجتمع الدولي على دعم الأطراف الليبية للوصول إلى حل سياسي يقود إلى انتخابات في ⁧ليبيا‬⁩ تجدد الشرعية السياسية.

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صحيفة المرصد الليبية

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