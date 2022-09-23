تونس تُجدد دعمها لاستكمال المسار السياسي في ليبيا على أساس توافق ليبي – ليبي

نيويورك 23 سبتمبر 2022 (وال)- جدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، دعم بلاده لاستكمال المسار السياسي على أساس توافق ليبي – ليبي بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأكد الجرندي – خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في نيويورك – وقوف بلاده إلى جانب ليبيا، خلال المرحلة المفصلية للوصول إلى حل توافقي يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار.

وثمنت وزيرة الخارجية خلال الاجتماع مواقف تونس الثابتة والداعمة لمسار التسوية السياسية ووقوفها الدائم إلى جانب الليبيين. (وال)

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