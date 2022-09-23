غرفة تجارة طرابلس تبحث تعزيز التبادل التجاري مع فرنسا

بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ، ” أنور أبوستة “، مع الرئيس الإقليمي للخدمات الاقتصادية بسفارة فرنسا في ليبيا، ” فاني لابارت ” ، تعزيز التبادل التجاري بين ليبيا وفرنسا.

وناقش الطرفان رفقة أعضاء لجنة الإدارة بغرفة التجارة، والملحق التجاري بسفارة فرنسا، خطوات دخول الشركات الفرنسية إلى السوق الليبي، وإقامة المعارض والمؤتمرات المُشتركة. وفقا لمنشور الغرفة على صفحتها بموقع فيسبوك..

وأضاف المنشور ، أن الغرفة التجارية طرابلس، والتي تضمُ 80 ألف شركة تجارية في مختلف التخصُصات تسعى إلى خلق فرص للتعاون مع فرنسا في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار والتجارة، كما دعى الملحق التجاري غرفة التجارة للمشاركة في ملتقى طموح أفريقيا الذي سيعقد في باريس خلال الفترة القادمة.