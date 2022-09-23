دريجة: استنزاف المخزون المائي في المنطقة الجنوبية بات يهدد الحياه

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نوه الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة من استنزاف المخزون المائي في المنطقة الجنوبية وتأثيره على الحياة في الجنوب مشددا على ضرورة صيانة منظومة النهر الصناعي.

وأضاف دريجة عبر منشور له بفيسبوك أن المنطقة الجنوبية مرتفعة عن الساحل فعندما تنضب مياه الجنوب سيكون صعبًا ومكلفًا نقل المياه إليه.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى الحاجة الكبيرة للبدء في إنشاء محطات تحلية تستغل الطاقة المتجددة لتوليد كهرباء، الذي سيحافظ على مستقبل الحياة في الجنوب ويحافظ على المخزون الجوفي من المياه وينميه.