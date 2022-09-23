الخليج للنفط تشارك في منتدى شلمبرجير العالمي للرقميات

شاركت شركة الخليج العربي للنفط في منتدى شلمبرجير العالمي للرقميات Schlumberger digital forum 2022.

المنتدى العالمي للرقميات الذي نظمته شركة شلمبرجير بمدينة لوسيرن في سويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري، قدمت فيه شركة الخليج العربي للنفط عدة ورقات بحثية في مجال الطاقة، من بينها ورقة تقدم خطة لزيادة للطاقة الإنتاجية، ممل يزيد من عمليات إعادة تنشيط الآبار المغلقة في أجوكو ، بنغازي-ليبيا.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية بفيسبوك ، أن كل الورقات التي قدمتها تم قبولها من اللجان المنظمة للمنتدى على مستوى شمال أفريقيا.

وبحسب شركة الخليج العربي للنفط، تضمن المعرض مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من شركات عالمية كبرى في مجال الطاقة، إضافة إلى مشاركة مختصين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في ليبيا.