ليبيا – التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في نيويورك.

نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لحل سياسي مع تولّي عبد الله باتيلي منصبه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

