العرفي: تصريحات المنفي مستهلكة .. والحل بيد مجلس النواب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”، إن مجلس النواب يعد الجهة الوحيدة التي بإمكانها وضع القاعدة الدستورية التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بالتشاور مع مجلس الدولة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية تعليقاً على تصريح رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الذي تحدث خلاله عن قدرة المجلس على حل الأزمة بين المجلسين، والوصول إلى قاعدة دستورية تفضي إلى إجراء انتخابات.

وعد العرفي هذه التصريحات كلاماً إعلامياً مستهلكاً لا يمت للواقع بأي صلة، مضيفاً بأن المجلس بإمكانه أن يتقدم بما عبر عنه لمجلس النواب وتكون مبادرة ضمن المبادرات المطروحة إذا كانت تتضمن حلاً يرضي جميع الأطراف وتفضي إلى إجراء الانتخابات.