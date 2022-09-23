أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: نحرص على التوصل إلى حلول سلمية في ليبيا

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “إبراهيم حسين طه” حرص المنظمة على التوصل إلى حلول سلمية للأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والسودان؛ بما يضمن أمنها واستقرارها وتنميتها..

جاء ذلك في اجتماع الخميس لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة، الاجتماع التنسيقي السنوي أشار من خلال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

إلى أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتعددة التي تواجه العالم الإسلامي تتطلب مواصلة الجهود المشتركة للتعامل معها في إطار روح التضامن بما يحقق استقرار الدول الأعضاء وأمنها وازدهارها..