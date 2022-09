الراجحي: الظهور الإعلامي لحكومة الدبيبة للرد على ديوان المحاسبة تبرير لا يعتد به قانونًا

ليبيا – وصف رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين الظهور الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة للرد على ديوان المحاسبة بأنه تبرير للمواطن ولا يعتد به قانونًا.

الراجحي وفي مداخلة له عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “حتى لو كان صرفها قانونيًّا ففي ظل الركود الاقتصادي يعد تبذيرًا لا يصح أخلاقيًا واجتماعيًا”.

