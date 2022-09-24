ليبيا الان

إسماعيل: ديوان المحاسبة أحرج السراج عند محاولته التمسك بالسلطة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

علق المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل على تقرير ديوان المحاسبة واصفا الديوان باعتماده على المهنية في الأداء من حيث التوقيت بوضوح في مناسبتين.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية إن المناسبة الأولى عندما كشف عن تقريره للعام 2020 وأحرج خلاله حكومة السراج بعد محاولة الأخير التشبث بالسلطة.

وأضاف إسماعيل أن المناسبة الثانية هي كشفه لفساد الحكومة المنتهية من خلال تقريره للعام 2021 في وقت حرج جدا بالنسبة للسلطة التنفيذية الحالية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهذا هو مناط التسييس، بحسب وصفه.

الوسوم

#الأزمة الليبية #السنوسي اسماعيل #تقرير ديوان المحاسبة التمسك بالسلطة الحكومة المنتهية ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك