إسماعيل: ديوان المحاسبة أحرج السراج عند محاولته التمسك بالسلطة

الوطن|رصد

علق المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل على تقرير ديوان المحاسبة واصفا الديوان باعتماده على المهنية في الأداء من حيث التوقيت بوضوح في مناسبتين.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية إن المناسبة الأولى عندما كشف عن تقريره للعام 2020 وأحرج خلاله حكومة السراج بعد محاولة الأخير التشبث بالسلطة.

وأضاف إسماعيل أن المناسبة الثانية هي كشفه لفساد الحكومة المنتهية من خلال تقريره للعام 2021 في وقت حرج جدا بالنسبة للسلطة التنفيذية الحالية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهذا هو مناط التسييس، بحسب وصفه.