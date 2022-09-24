كرموس: تقرير ديوان المحاسبة ليس بالأول ولا الأخير.. وإهدار المال ليس بجديد

قال عادل كرموس، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 ، ليس بالأول ولا الأخير، ورصد المخالفات والتجاوزات وإهدار المال ليس بجديد.

كما أضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن كل الحكومات السابقة ليست بمنأى عما ورد بهذا التقرير، وأن الفرق في نسبة الفساد بين حكومة وأخرى.

أما بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها، أوضح كرموس ، أنها لا تتخذ إلا بحق مستضعف ولا حماية له من أحد الميليشيات في عموم البلاد،

كما أشار ، إلى أن عدم المحاسبة يعود لغياب قدرة الدولة في تنفيذ أوامر الأجهزة الرقابية عامة.

وتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021 العديد من المخالفات بشأن ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من بينها تضخم الرواتب، وندب موظفين بأضعاف رواتبهم.

ورصد التقرير الصادر الثلاثاء، 20 سبتمبر، بعض الملاحظات بشأن مصروفات ديوان مجلس الوزراء شملت عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد بالمخالفة للقانون رقم “12” لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وتجاوز المصروفات خلال عام 2021 السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة.