المنقوش: نقلنا من طرابلس إلى نيويورك رسائل واضحة بلسان حال ليبيا والليبيين

ليبيا – قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش إنها نقلت من طرابلس إلى نيويورك رسائل واضحة بلسان حال ليبيا والليبيين أساسها التعجيل بالانتخابات وإنهاء تمطيط وتمديد المراحل الانتقالية.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،أضافت:” وفي المقابل، وجدنا خطابا دوليا إيجابيا يرفض أي عسكرة للصراع ويدعو لاستيعاب الخلافات وترشيدها، وأكدنا من جهتنا التزامنا بذلك”.

