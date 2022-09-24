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بورايقة: قرارات الدبيبة أدت إلى التضخم وزادت معاناة المواطنين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي، فيصل بورايقة أن قرارات رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة قد أدت إلى التظخم وزيادة معاناة الشعب الليبي.

وقال بورايقة في تصريحات متلفزة تابعتها صحيفة “الوطن” إن من يتخذ هذه القرارات فهو “غير مكتمل عقليا” ولا مانع لديه بأن يكون في السلطة مدى الحياه ومهو مستعد لفعل الشيء ونقيضه للبقاء على كرسيه.

وأضاف المحلل السياسي أن كل ما يقوم به المنتهي سيضع الليبيين في وضع حرج على المستوى الإقتصادي وعلى المستوى الإجتماعي من خلال انتشار الجريمه والفاحشة.

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الوطن الليبية

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