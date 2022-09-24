العرفي: تصريحات المنفي بشأن القاعدة الدستورية مجرد كلاما للاستهلاك الإعلامي

قال عضو مجلس النواب ” عبد المنعم العرفي ” إن من بيده عقد الحل في وضع القاعدة الدستورية التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية هو مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة..

وأضاف العرفي في رد على تصريح رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بشأن مقدرة المجلس على حل الأزمة بين المجلسين النواب والأعلى للدولة والوصول إلى قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات أن تلك التصريحات تبقى كلاما للاستهلاك الإعلامي ولا تمت للواقع بأي صلة، على حد قوله..

وذكر “العرفي” في تصريحات صحفية، أنه يمكن للمجلس الرئاسي أن يتقدم بما عبر عنه لمجلس النواب وتكون مبادرة ضمن المبادرات المطروحة إذا كانت تتضمن حلا يرضي جميع الأطراف وتفضي إلى الانتخابات..