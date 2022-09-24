الراجحي: يجب أن ترد كل وزارة منفردة على تقرير ديوان المحاسبة

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي، عبد السلام الراجحي، إنّ المفترضَ أن تردّ كلّ وزارةٍ في الحكومة منتهية الولاية بشكل مفصّل على ما وردَ من اتّهاماتٍ لها في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وأشار الراجحي، في تصريحات متلفزة، إلى أنّ الفساد المتمثّل في صرف مبالغ هائلة من الوزارات في الحكومة منتهية الولاية هو “مسألة أخلاقية” وليست قانونية دائمًا، ذلك لأنّ في القانون بعض المواد العامّة الّتي تتيحُ استخدام المال العام، لكن ما يحدث هو أن الحكومة تبذّر المال العام.

وضرب الراجحي للفساد في سوء استخدام العامّ مثلًا بأن القانون يجيز أن يُشترى للموظّف هاتف للعمل، مشيرًا إلى أن أسعار الهواتف تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، ومن ثمّ فإنّ شراء هواتف باهظة الثّمن هو أمر ليس بالضرورة أن يكون القنون قد جرّمه، ولكنه “غيرأخلاقي” في الوقت نفسه.