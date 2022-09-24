الشعباني: إصدار تقرير ديوان المحاسبة ليس له أي دلالات سياسية

قال مدير الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد “مجدي الشبعاني”، إن توقيت صدور تقرير ديوان المحاسبة ليس له أي دلالات سياسية له.

جاء ذلك بعد تلويح عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأن إصدار ديوان المحاسبة للتقرير في هذا التوقيت له دوافع سياسية.

وأضاف الشعباني، في تصريحات صحفية، أنه إصدار التقرير الضخم جاء في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن تقارير المصرف المركزي التي ينشرها مراراً تؤكد على ضرورة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق.

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء الماضي، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمناً نتائج أعماله وأهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بالخصوص.

وقال الديوان، في مقدمة التقرير، إنه بالرغم من التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني وفتح حقول النفط وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية التي استلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة إلا أن هذا الاستقرار كان هشا، لعدم الاستناد على قاعدة سليمة، بالإضافة إلى أن الظروف السياسية لازالت متوترة، إذ سرعان ما تعقدت الأمور من جديد نهاية العام بنشوء خلافات أمنية وسياسية انعكست على الأمور الاقتصادية فلم يتم اصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة”.