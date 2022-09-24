عمار لغنيوة: احذر ستكون الهدف القادم

الوطن|رصد

وجه ناصر عمار الناشط الإعلامي في مليشيات بركان الغضب نصيحة لرئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي “غنيوة“، بشأن تقوية تحالفاته في الزاوية، محذرًا إياه من أن يكون الهدف القادم.

وقال عمار في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الهدف القادم فصل اغنيوه عن الزاوية، أي بمعنى فصل الفار عن غنيوه ليتم الانفراد بغنيوه، غنيوه ينبغي أن يبقي على تحالفاته مع الزاويه ويقويها، ولابد من العمل على إفشال أي مخطط الهدف منه محاصرة غنيوه“.

وأتبع الناشط الإعلامي حديثه قائلًا: “يا غنيوه، دخول رجال العنقاء معك في محاور القتال في الخلاطات والمشروع ورابش بوسليم كان من أسباب ثباتك على تلك الجبهة“، متبعًا “لا يمكن نكران ذلك فقد كنا نتابع الأمور ميدانيًا، فمن وجدته في أحلك الظروف يقاتل معك صفًا واحدًا ، لا يمكن أن تتخلى عنه ويتخلى عنك في هذا الوقت العصيب، فمحور تصفية الحسابات، ومحاولات اللعب على الاقصاءات بدأ فعلا،والهدف وبصريح العباره هو أنت، وقد حذرت وبلغت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا“.