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بعد عامين ونصف..جنائي شحات يضبط شخصين قاما بسرقة منزل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – شحات 

كشف قسم البحث الجنائي شحات تمكنه من ضبط شخصين قاما بسرقة منزل في المدينة بعد عامين ونصف العام. 

وأضاف قسم البحث الجنائي أن عملية القبض تمت عقب البحث والتحري المتواصل عن الفاعلين. 

وأشار القسم إلى أن عملية السرقة تمت في وقت سفر العائلة لغرض العلاج في جمهورية مصر. 

وأفاد قسم البحث الجنائي أنه تمت سرقة خزنة حديد متوسطة الحجم بداخلها مبلغ مالي قدره 52 ألف دينار وبعض الأوراق الثبوتية ملكية شركة وسيارات وختم الشركة. 

وبين قسم البحث الجنائي أنه تمت سرقة حقيبة يد وجهاز محمول وفلاش وهاتف ومصحف متوسط الحجم وحقيبة كبيرة. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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