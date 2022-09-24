بعضها وزع بالمخالفة.. المحاسبة يكشف عن مستندات توضح شراء الأوقاف ملابس تقليدية باهظة الثمن

العنوان-طرابلس

كشف ديوان المحاسبة عن مستندات قال إنها توضح التصرف المخالف للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يتعلق بشراء ملابس تقليدية باهظة الثمن.

وأشار الديوان أن الملابس متمثلة في 1366 بدلة عربي تقليدية بقيمة 700 ألف دينار، منح منها 19 بدلة لمتسابقين، والباقي وزعت على موظفي الهيئة بالمخالفة.

وتضمنت المستندات مخاطبة إلى شركة الثوب الراقي بخصوص التعاقد على الملابس، وفواتير دفع ثمن الملابس، مستندات كشف عنها الديوان اليوم السبت.

وقال الديوان أنه رصد ردود المسؤولين عبر وسائل الإعلام بشأن الملاحظات التي وردت بحقهم في تقريره الصادر أخيرا للعام 2021، قائلا إن كل الردود تؤكد ما بدر منهم من مخالفات.

وأوضح البيان أن الردود كانت إما عبارة عن تبرير للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة، ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة.

ولفت الديوان إلى أن الردود كانت بعضها تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة، والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليل للرأي العام، وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام.

يشار إلى أن المستندات التي كشف عنها ديوان المحاسبة جاء عق انتقاد رئيس هيئة الأوقاف، محمد العباني، لتقرير الديوان قائلا: “إن معلوماته مجهولة الأساس ومغلوطة التقدير، تخترق الأمن القومي الليبي”.

ونفى العباني تحويل الهيئة مبالغ إلى شركة الثوب الراقي المذكورة في التقرير من أجل توريد الملابس، وأن المبلغ (700 ألف دينار) لا يزال حتى الآن في حساب الهيئة المصرفي.

كما شكك العباني في دقة معلومات الديوان، بقوله إن قيمة الكمية المستلمة تبلغ 122 ألفا و450 دينارا، فضلا عن عدم صحة ما ورد بشأن عدم وجود لجان لمتابعة الكمية المطلوبة وتسليمها للطلبة.