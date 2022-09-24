الشبعاني : الانقسام في ليبيا باب مفتوح على مصراعيه “للفساد”

الوطن – رصد

قال أستاذ القانون العام، مجدي الشبعاني، في حديثه عن تقرير ديوان المحاسبة، إن كان بإمكان رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة ، أن يعمم على الوزارات بمنع أو تقييد الامتيازات في هذا الظرف الاستثنائي ويتبنى حساب الخزانة الموحد، لقفل الباب على كامل الحكومة، لا سيما أن التقرير سيكون له تبعات وعقوبات.

وأضاف السبعاني، أن توقيت صدور تقرير ديوان المحاسبة ليس له دلالات سياسية وهو التوقيت المناسب لصدور مثل هذا التقرير الضخم، مبيناً أن عدم تماسك الدولة وانقسام سلطاتها وانفلات الحكومات، ليس الا باباً مفتوح على مصراعيه للفساد.

وأشار الشبعاني، أن تقارير المصرف المركزي التي ينشرها مرارًا، تؤكد على ضرورة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق لذا لا مخرج إلا بإنهاء هذه المراحل الانتقالية بأسرع وقت ممكن.