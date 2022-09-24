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الحصادي: من أخطر أسباب تحديات الإرهاب والاستبداد والفساد الغطاء الديني لها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن أخطر أسباب التحديات مثل الإرهاب والفساد والاستبداد يكمن في الغطاء الديني لها.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “تويتر”:” الإرهاب والاستبداد والفساد.. هذه التحديات والمخاطر لها أسباب متعددة، وأخطر الأسباب هو الغطاء الديني لها”

وقال الحصادي، في وقت سابق، إن سيادة الدولة لا تسقط بالتحالف أو التعاون مع دولة أخرى.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وقتها:” ‏من مقومات السيادة الوطنية،“غير قابلة للتنازل: فالدولة لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها لدولة أو جهة أخرى، وإلا أصبحت خارج إطار السيادة”.

وأضاف الحصادي:” السيادة لا تسقط بالتحالف أو التعاون: فالدولة قد تضطر للتحالف أو التعاون مع دولة أخرى من أجل مصلحتها العليا، وهذا لا يعني التفريط أو التساهل فى قدسية السيادة”.

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أسباب الحصادي الغطاء الديني تحديات الإرهاب والاستبداد والفساد

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صحيفة الساعة 24

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