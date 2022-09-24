بعد تشكيك رئيس الأوقاف بنزاهة التقرير.. المحاسبة ترد وتكشف المزيد

الوطن|رصد

أفصح ديوان المحاسبة عن مزيد من المخالفات والمعلومات التي تتعلق بتجاوزات وشبهات فساد داخل الهيئة العامة للأوقاف بعد تشكيك رئيسها بنزاهة التقرير.

وكشف ديوان المحاسبة عن قيام هيئة الأوقاف بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زبون عربي تقليدي بقيمة 700,000 دينار، تم منح عدد 19 زبون لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة.

وقال الديوان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك إن تقاريره تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، وأنها ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته.

ونبه الديوان بعزمه توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة واساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي.

كما أكد ديوان المحاسبة أن اعداد ونشر التقرير يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية التي تعد أهم أدوات الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات، وأن كل ما ورد بها موثق بالأدلة الكافية للنشر والاحالة الى الجهات المختصة.