ضبط تشكيل عصابي متورط في قتل سودانيين في عملية سطو مسلح بالعزيزية

العنوان-طرابلس

تمكن أعضاء مركز شرطة العزيزية من ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح، متورط في واقعة قتل شخصين يحملان الجنسية السودانية خلال محاولة سرقتهما.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، الجمعة، أن وحدة البحث الجنائي بالمركز تمكنت بالتعاون مع الشرطة العسكرية جنوب طرابلس من إيقاف أفراد التشكيل الثلاثة، أحدهم ليبي الجنسية واثنان يحملان الجنسية التشادية.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمون اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة وقتل السودانيين، رفقة شخص آخر، كذلك تورطهم في عديد الوقائع مسجلة ضد مجهول.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الرابع وتقديمهم للعدالة.