منظمة التعاون الإسلامي: نحرص على الوصول إلى حلول سلمية في ليبيا

الوطن|رصد

أكدت منظمة التعاون الإسلامي على حرصها للتوصل إلى حلول سلمية للأوضاع في عدد من الدول العربية من بينها ليبيا بما يضمن أمنها واستقرارها وتنميتها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية المنظمة على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة المقامة بنيويورك.

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي “إبراهيم طه” إلى أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتعددة التي تواجه العالم الإسلامي تتطلب مواصلة الجهود المشتركة للتعامل معها في إطار روح التضامن بما يحقق استقرار الدول الأعضاء وأمنها وازدهارها.