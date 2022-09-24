مديرية أمن بنغازي: مداهمة منزل يُستخدم كوكر للدعارة وشرب الخمور

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني داهم منزلاً يُستخدم كوكر للدعارة وشرب الخمور ويضبط أشخاصًا من الجنسية النيجيرية في حالة تلبس.

وأوضحت المديرية في بيان لها تم نشره على صفحتها بفيسبوك، أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بمركز شُرطة بوعطني عن وجود منزل بالمنطقة “أرض الكواديك” يستخدم كوكر لشرب الخمور وممارسة الدعارة ويتردد عليه عدد كبير من الأشخاص من الجنسية النيجيرية.

وأضافت المديرية أن رئيس المركز عقيد أحمد النعاس أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة.

وأفادت أنه عقب خروج أعضاء التحريات إلى المنزل سالف الذكر ومراقبة المكان لعدة ساعات شاهدوا خمسة أشخاص دخلوا إلى المنزل.

كما ذكرت المديرية أنه عقب أخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل تم الدخول إلى المنزل وضبط أربعة أشخاص من الجنسية النيجيرية في حالة تلبس بوضع مُخل بالآداب مع خمسة من النساء من الجنسية النيجيرية وكانوا في حالة سُكر ظاهر.

وأشارت إلى أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اعترفوا بممارستهم للدعارة وتعاطي الخمور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة..