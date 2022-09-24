مركز الرقابة على الأغذية يرفض شحنة مطهر اليدين قادمة من فرنسا

أخبار ليبيا 24

ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة تضمنت 7680 كرتونة من مطهر اليدين، قادمة عبر ميناء مصراتة البحري.

وأوضح المركز في بيان له، أن رفض المنتج المصنوع في فرنسا، بسبب إنتهاء صلاحيته.

وفي سياق ذي صلة، تمكنت عناصر مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، من ضبط حاويتين محملتين بكميات من الكبدة المجمدة، مستوردة من تركيا، إذ أكد المركز أن العناصر اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى نقل الشحنة إلى لجنة الإتلاف للتخلص منها بالطرق القانونية المتبعة.