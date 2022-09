بوريطة يعبر عن دعم بلاده للموقف الدولي الداعم للانتخابات في ليبيا

ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في ليبيا،وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بوريطة عبّر بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” عن دعم بلاده للموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة السياسية.

