بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 24 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 24 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 32)مْ ، وتسجل ارتفاع على اغلب المناطق من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، قد تكون جيدة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ، ولا تتجاوز (24)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ على اغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).