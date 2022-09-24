ديوان المحاسبة يرد على العباني..ردك تضمن إساءة شخصية وتضليل للرأي العام 

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اعتبر ديوان المحاسبة رد رئيس الهيئة العامة للأوقاف محمد العباني على تقرير عن 2021 أنه يحمل في طياته إساءة غير مقبولة وتلفظ بعبارات غير مسؤولة.

وأضاف الديوان أن رد العباني تضمن إساءة شخصية وتضليل للرأي العام وخرج عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام.

وذكر ديوان المحاسبة أن هذا الأمر استوجب على الديوان أن يفصح على المزيد من المعلومات حول التصـرف المخالف الذي قام به فيما يتعلق بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زبون عربي تقليدي بقيمة 700,000 دينار، تم منح عدد 19 زبون لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة.

وأكد ديوان المحاسبة أن تقاريره تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع أدلة الإثبات الكافية للنشر والإحالة.

ونبه الديوان بأنه عاكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة وإساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان وفقاً لنص أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي.

وأفاد ديوان المحاسبة، أن عدد من المسؤولين توجهوا للإعلام وصفحات التواصل للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم.

وذكر أن ردود المسؤولين تؤكد على ما بدر منهم من مخالفات، إلا أنها كانت إما عبارة عن تبريراً للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة.

وتعهد الديوان بنشر ملخص الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن.

وكان رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني وصف تقرير ديوان المحاسبة 2021 بالتقرير “المغلوط”.

وقال العباني في كلمة عبر صفحة الهيئة الأوقاف على “فيسبوك” :”أنا أتحدى ديوان المحاسبة أن يثبت أن الهيئة صرفت الـ 700 ألف دينار كما هو وارد في التقرير”.

وتساءل رئيس الهيئة عن أسباب نشر التقرير حيث قال :”ما الذي تهدف إليه من هذا التقرير المغلوط، ولم نشر في هذا الوقت تحديدًا وليس في شهر 3 كما هو القانون”.