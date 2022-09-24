السنوسي إسماعيل: التصادم الحاصل بين الميليشيات في ليبيا سببه الصراع على النفوذ

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري ” السنوسي إسماعيل ” أن حكومة الدبيبة هي من يتعين عليها تحقيق الأمن في طرابلس..

جاء ذلك في تصريحات متلفزة له أكد فيها أن التصادم الحاصل بين الميليشيات في ليبيا سببه الصراع على النفوذ.

كما علق المتحدث السابق باسم مجلس الدولة ، على تقرير ديوان المحاسبة واصفا الديوان باعتماده على المهنية في الأداء من حيث التوقيت بوضوح في مناسبتين.

وقال إسماعيل ، إن المناسبة الأولى عندما كشف عن تقريره للعام 2020 وأحرج خلاله حكومة السراج بعد محاولة الأخير التشبث بالسلطة.

وأضاف إسماعيل أن المناسبة الثانية هي كشفه لفساد حكومة الوحدة الوطنية من خلال تقريره للعام 2021 في وقت حرج جدا بالنسبة للسلطة التنفيذية الحالية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهذا هو مناط التسييس، بحسب وصفه.

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