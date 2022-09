ليبيا – أثنى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان على ديوان المحاسبة لإصدار تقريره السنوي للمراجعة الشامل وإتاحته للجمهور.

أرودومان وفي تغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” سننظر فيه عن كثب، الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات هي السمات المميزة للحوكمة الرشيدة”.

Shares

The post أوردمان عن تقرير ديوان المحاسبة: سننظر فيه عن كثب.. الشفافية والمساءلة من سمات الحوكمة الرشيدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية