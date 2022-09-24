السفير الأمريكي: مساع دولية لوضع خارطة طريق جديدة في ليبيا

الوطن / رصد

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن هناك مساعي دولية لوضع خارطة طريق جديدة لحل سياسي للأزمة الليبية وإعادة زخم العملية الانتخابية في البلاد.

وأضاف “نورلاند” في تصريح مسجل الجمعة أن العنف ليس من مصلحة الجهات الفاعلة في ليبيا ولا للدول المجاورة والأطراف الدولية والإقليمية، لافتا إلى أن ما يحتاجه الليبيون الاتفاق العام على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدراة كافة شؤون الليبيين عبر الانتخابات.

وأكد السفير الأمريكي دعم واشنطن السياسي وسندعم كافة جهود رئيس البعثة الأممية “عبد الله باثيلي” في الوساطة بين الليبيين للوصول إلى قاعدة دستورية، لافتا أن الانتخابات في ليبيا هي المفتاح للاستقرار السياسي والازدهار ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب.