الولايات المتحدة و 4 دول أوروبية يؤكدون دعمهم لـ «باثيلي»

أكدت الولايات المتحدة وأربع دول أوربية دعمها الكامل لوساطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الأطراف الليبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس – في بيان اليوم، إن هذا جاء بعد اجتماع ممثلين كبار من الولايات المتحدة وفرنسا ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) لمراجعة الأزمة في ليبيا.

وأكد المسئولون على مساندتهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي، الذي يبدأ مهامه لدعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا، وشدد المسئولون على أن وساطة الأمم المتحدة تستهدف وضع أساس دستوري لتأمين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تشمل الجميع في ليبيا، وفي أقصر وقت ممكن.

كما ناقشوا أهمية وجود إدارة نزيهة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة للتحضير للانتخابات، رافضين أي استخدام للعنف وجددوا دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.