ارتفاع جديد للحرارة غدًا.. الأرصاد: امطار متفرقة ورعدية على هذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 24/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر) على اغلب المناطق ، و تتراوح مابين(26-32)مْ على المناطق الساحلية ، ولا تتجاوز (24)مْ على مرتفعات الجبل الاخضر ، بينما تكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل على الكفرة إلى (40)مْ ، اما باقي المناطق فتتراوح مابين(35-38)مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا ويشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي من يوم الإثنين.

والله اعلــــم