ميدو يهاجم واقعة محمد صلاح.. وينتقد "المشهد المقزز"

علق نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو على ظهور محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وسط حراسة من “البودي جارد”، وذلك خلال مباراة الفراعنة مع النيجر مساء الجمعة.

وخاض منتخب مصر أولى تجاربه الودية للمرحلة القادمة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر، وحقق “الفراعنة” الفوز بـ3 أهداف دون رد، سجلهما محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.

وقال ميدو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مشهد جري البودي جاردز على صلاح بعد مباريات المنتخب في الملعب مشهد مقزز لم أره في أي مكان في العالم ولا مع أي لاعب”.

وأضاف: “حتى إذا كان هناك تعليمات بحمايته لا بد أن تعمل بذكاء مش بالغشومية دي!!”.

متى فرضت الحراسة على صلاح؟

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض ثاني ودياته والتي ستكون أمام ليبيريا وذلك الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري.