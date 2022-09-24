بادي: أنا شخصية معروفة في الساحات ولن أرضى أن أكون ظهيراً للمجرمين

في وقفة في ميدان الشهداء، بالعاصمة طرابلس، أمس الجمعة، دعا آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط.

أضاف: “تتغير الوجوه، ونفس المخطط يتم تنفيذه، فنحن أحرار، والانتخابات هدفنا، والعدل أساس ثورتنا، و أعضاء المجلس “الأدنى” وليس الأعلى، من بقايا المؤتمر الوطني “الحقير” على حد تعبيره.

وواصل قائلًا: “مجلس النواب “الحقير” باع ليبيا، وهؤلاء جميعهم اجتمعوا ضد الليبيين، و هؤلاء الخونة يريدون بيع أرضنا للأعداء، ونحن سنتصدى بالسلاح لكل من يواجهنا”.

وحذر بادي من إجراء الانتخابات الرئاسية زاعما أنها ستأتي برئيس أمريكي أو أنجليزي أو فرنسي أو إماراتي

ولفت إلى أنه شخصية معروفة في ساحات الثورة، ولن يرضى أن يكون ظهيراً للمجرمين، على حد قوله.