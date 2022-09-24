المنفي يبحث مع مسؤولة أممية العقبات أمام إجراء الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بنيويورك، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام “روزماري ديكارلو”، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في ليبيا وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، كما تناول اللقاء آخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية.

وتناول اللقاء الطرق العملية لدعم عمل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وأكد المنفي، على أهمية تفعيل المسار الاقتصادي باعتباره جزءاً أصيلاً في الحل الشامل لليبيا.