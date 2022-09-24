«نيويورك تايمز»: واشنطن تسمح بنقل محتجز ليبي في غوانتانامو لبلد ثالث

قالت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية إن مجلس الأمن القومي الأميركي قرر أمس الجمعة السماح بنقل المواطن الليبي إسماعيل البكّوش المحتجز في سجن غوانتانامو إلى بلد آخر إذا جرى العثور على أحدها لاستقباله.

ذكرت «نيويورك تايمز» أن «مجلس المراجعة الدورية أوصى بنقل إسماعيل علي فرج علي البكوش (54 عامًا) والمحتجز دون تهمة لمدة 20 عامًا إلى دولة ثالثة تتمتع بقدرات إعادة تأهيل قوية، والاستعداد لمراقبة أنشطته وتقييد سفره»، وهو ما اعتبرته الجريدة الأميركية «إشارة واضحة إلى عدم الاستقرار في ليبيا».

ومجلس المراجعة الدورية وهو مجموعة مشتركة بين الوكالات الأمنية والعسكرية تضم ممثلين من البنتاغون ووكالات الاستخبارات والوكالات الوزارية المختلفة.

إسماعيل البكوش.. خبير متفجرات

وقُبض على المحتجز الليبي البكوش في لاهور بباكستان في مايو 2002 وأرسل إلى خليج غوانتانامو بعد ثلاثة أشهر، ووصفه تقرير استخباراتي أميركي صدر في يناير بأنه خبير متفجرات «ربما قدم دعما عمليا لشخصيات رئيسية في القاعدة». وفي غوانتانامو، جرى احتجازه كعضو في الجماعة الليبية المقاتلة التابعة للقاعدة، والتي صنفتها وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية منذ 2004 إلى 2015.

وأشار المصدر إلى أن «واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاقات أمنية لنقل 22 رجلًا من أصل 36 محتجزًا حاليًا كأسرى حرب في غوانتانامو»، منوها إلى «مواصلة إدارة بايدن مساعيها لتقليل عدد المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا».

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وحسب الجريدة الأميركية فإن البكوش هو آخر من يُصنف كـ«سجين ذي خطورة منخفضة» يُحتجز كمعتقل إلى أجل غير مسمى في ما تعرف بـ«الحرب على الإرهاب» التي بدأت ردًا على هجمات 11 سبتمبر 2001.

من بين السجناء الـ 22 في غوانتانامو المؤهلين للنقل، 21 شخصًا جرت الموافقة على نقلهم بضمانات أمنية إلى وطنهم أو إلى دول أخرى، حيث جرت تبرئة بعضهم منذ العام الأول لإدارة أوباما. والآخر هو ماجد خان، وهو باكستاني أنهى في الأول من مارس عقوبة بارتكاب جرائم حرب لخدمته كساع لتنظيم «القاعدة» ولكن لا يمكن إعادته إلى الوطن لأنه أصبح شاهدًا للولايات المتحدة ضد سجناء آخرين.

في المقابل، وحسب «نيويورك تايمز»، فإن ثلاثة من سجناء غوانتانامو ، وجميعهم احتجزتهم وكالة المخابرات المركزية سابقًا على أنهم «معتقلون ذوو خطورة عالية»، يُعتبرون حاليًا معتقلين إلى أجل غير مسمى، ويُعتبر الإفراج عنهم خطرًا للغاية لكنهم محتجزون دون تهم جنائية. ووجهت اتهامات إلى 11 آخرين بارتكاب جرائم حرب، ولا تزال معظم قضاياهم قيد الإجراءات السابقة للمحاكمة.

يشار إلى أن إدارة بايدن عيّنت أخيرا الدبلوماسية تيناس كايدانو، للإشراف على مفاوضات نقل معتقلي غوانتانامو. وقد عملت سابقًا كمستشارة في مكتب البرامج البحرية الدولية. وتولى مهمة غوانتانامو في الأشهر الأخيرة إيان سي موس، رئيس الموظفين سابق في المكتب الذي تفاوض على عمليات النقل من السجن في عهد أوباما. ويعمل موس الآن مسؤولا عن الجهود الدبلوماسية للمساعدة في حل وضع عشرات الآلاف من أعضاء تنظيم «داعش» وعائلاتهم، المحتجزين في شمال شرق سورية، وإعادة بعضهم إلى بلادهم.

غوانتانامو في سطور

وفي 11 يناير العام 2002، تأسس سجن غوانتانامو العسكري الأميركي، والذي بدأت السلطات الأميركية باستعماله في سنة 2002، ويعتبر هذا السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأميركية في أقصى جنوب شرق كوبا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول أن معتقل غوانتانامو الأميركي يمثل (همجية هذا العصر).

ومنذ بدء استخدامه معتقلا للمشتبه في قيامهم بما صنفته الولايات المتحدة «أعمالا إرهابية»، جرى احتجاز أكثر من 800 شخص فيه عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 على برجي تجارة العالمي بنيويورك. وحتى يناير الماضي لم يبق مسجونا فيه سوى 39 شخصا قابعين في المعتقل الأشهر في العالم، وتتراوح أعمارهم بين 37 و71 عاما، بعد الإفراج عن البعض منهم أو نقلهم إلى دول أخرى خلال السنوات الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويمثل المحتجزون عدة دول؛ إذ يشكل اليمنيون الغالبية (14 محتجزا)، ثم باكستان (6 محتجزين)، السعودية (4 محتجزين)، أفغانستان (محتجزان)، إندونيسيا (محتجزان)، ماليزيا (محتجزان)، الجزائر (محتجزان)، وليبيا (محتجزان) ،إضافة لمحتجز واحد من كل من تونس، والصومال، وفلسطين، والعراق، وبورما «روهينغا»، وكينيا.