رئيس الوزراء المالطي يعرب عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر مع ليبيا

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجمعة رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها، الصحة، والطاقة، والأمن، بالإضافة لمناقشة ملف الطاقة والأزمة التي يعاني منها العالم جراء الحرب الأوكرانية – الروسية، وإمكانية مساهمة ليبيا في هذا الملف.

كما ناقش اللقاء إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المالطي، عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.

