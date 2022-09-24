تونس تؤكد وقوفها إلى جانب ليبيا خلال هذه المرحلة المفصليّة

الوطن / رصد

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن بلاده ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم للدولة الليبية حتى تخرج من أزمتها، مؤكدا أن تونس ستقف إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي.

وجاءت تصريحات الجرندي خلال لقائه بوزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا بيان لوزارة الخارجية التونسية، أضاف الجرندي أن “تونس ملتزمة بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة ليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين”.

وقال الجرندي إن بلاده “ستقف إلى جانب ليبيا، خلال هذه المرحلة المفصليّة من تاريخها، حتى تستكمل مسارها السياسي على أساس حوار ليبي – ليبي، بمنأى عن أية تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، للتوصل إلى حل ترتضيه جميع الأطراف بما يمكّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي”.