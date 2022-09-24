المنقوش ونظيرها المغربي يبحثان جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا

ألتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وزير الخارجية ‫المغربي‬ ناصر بوريطة، على هامش أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

وبحث بوريطة خلال لقائه المنقوش مستجدات الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والإقليمي، واستعرضا الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة؛ لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية ‫المغربي‬ ناصر بوريطة، دعم ومساندة المغرب للموقف الدولي الداعم للانتخابات الوطنية كحل وحيد للأزمة السياسية؛ لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.