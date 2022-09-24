الصغير: “نجلاء المنقوش” منفصلة عن الواقع

وصف حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بأنها منفصلة عن الواقع، حيث عدد بعض التناقضات التي وقعت فيها المنقوش في الفترة الأخيرة.

وقال “الصغير”، في منشور عبر فيسبوك، “تحدثت المنقوش عن دعم وتأييد الشعب لها بل وحتى دعائه”، مضيفا “ولعها من فرط الدعم الذي تسمعه وتقراءه أغلقت التعليقات في صفحة الوزارة وحظرت كل تعليق لا يروق لها في حسابها الشخصي”.

وأضاف “تحدثت عن استعادة ليبيا لمكانتها وفي ذات الوقت سردت توافق دولي حول الحل السياسي والانتخابات اي ان ليبيا وشأنها الداخلي كانت موضوع نقاش وليست طرف او قطب دولي”.

وتابع “تحدثت عن تعاون بين اجهزة الدولة لانهاء الازمات وتناست بأن الجسم الذي عينها وزيرة أصدر قرار بإقالته ولم تعد هي تعترف به ولا هو يعترف بها ، والديوان الذي يراقبها قال عنها ما قال ووصفته حكومتها بالديوان المسيس”.

واستكمل “تحدثت عن مصطلح لأول مرة أسمع به ولن تجده في كتب القانون والسياسة ولا في خطابات السياسيين والدبلوماسيين وهو ما اسمته ( إقليمنا الدولي )”.

وأشار إلى قولها: “قالت بأنها تعمل لثلاثة عشر ساعة ويبدو بأن هذا حدها الاقصى وما اعلمه وخبرته واسمع عنه بخصوص الوزارات السيادية وروساء الحكومات هو العمل الذي يستمر ل 18 ساعة”.

واختتم “اخيرا تقول بأنها رحبت بتعيين باثيلي وهي التي عارضت وعلنا عن طريق مندوبها الجهبذ تعيينه كمندوب وهذا ايضا يعكس المكانة التي تقول انها استعادتها”.