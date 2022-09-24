مسؤولون غربيون: ندعم الوساطة الأممية بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2022

أعربت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن دعمهم للممثّل الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باثيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولين كبار يمثّلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمراجعة الأزمة التي تعصف بليبيا.

وأكد المسؤولون دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة التي تعمل على وضع أساس دستوري لتأمين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة، تشمل الجميع، في كلّ ليبيا، وفي أقصر زمن ممكن.

كما ناقش المسؤولون أهمية تحقيق التطلّعات الليبية ليكون هناك إدارة شفافة لعائدات النفط، والاتفاق على هيئة تنفيذية موحّدة، يكون لديها صلاحيات تركّز على التحضير للانتخابات. ورفض المشاركون بشدة أي استخدام للعنف وجدّدوا دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.