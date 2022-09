كرموس عن تقرير ديوان المحاسبة: الإجراءات لا تتخذ إلا بحق مستضعف لا حماية له من الميليشيات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن تقرير الديوان ليس بالأول ولا الأخير، ورصد المخالفات والتجاوزات وإهدار المال ليس بجديد.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أضاف :”أن كل الحكومات السابقة ليست بمنأى عما ورد بهذا التقرير، وأن الفرق في نسبة الفساد بين حكومة وأخرى”.

وبشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها، أوضح كرموس، أنها لا تتخذ إلا بحق مستضعف ولا حماية له من أحد الميليشيات في عموم البلاد، لافتا إلى أن عدم المحاسبة يعود لغياب قدرة الدولة في تنفيذ أوامر الأجهزة الرقابية عامة.

