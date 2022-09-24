صلاح بادي: الانتخابات ستأتي برئيس “أمريكي أو أنجليزي أو فرنسي”

الوطن / رصد

وصف قائد ما يعرف بمليشيا الصمود صلاح بادي، مجلس الدولة بـ”الأدنى”، وأنه من بقايا المؤتمر الوطني “الحقير”.

ودعا الميليشاوي بادي خلال وقفة في ميدان الشهداء، بالعاصمة طرابلس، الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية فقط، مضيفا: “تتغير الوجوه، ونفس المخطط يتم تنفيذه، فنحن أحرار، والانتخابات هدفنا، والعدل أساس ثورتنا”.

وزعم بادي أن الانتخابات الرئاسية ستأتي برئيس “أمريكي أو أنجليزي أو فرنسي”، إن تم إجراؤها، مشددا على أنه لن يرضى أن يكون “ظهيراً للمجرمين”، وفق قوله.