ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو والإسترليني والذهب في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، إلى 5.23 دينار مقابل 5.20 دينار، المسجلة في ختام تعاملات السوق، الخميس.

في الوقت ذاته، تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.14 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار من 6.16 دينار، حسب تجار وصفحات على مواقع التواصل.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها الأسعار المسجلة الخميس الماضي؛ فيما انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 من 208 دنانير إلى 205 دنانير.