العرفي يكشف جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن جدول اعمال جلسة الثلاثاء القادم ستتعلق بانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والذي سيتم انتخابه للقيام باعماله في هيئة الرئاسة.

وأضاف العرفي في تصريح صحفي أن الجلسة ستتناول موضوع جدول المرتبات الموحد بعد احالته من وزارة المالية لمجلس النواب، الذي احاله للجنة الميزانية لدراسته وادراج مرتبات اصحاب المناصب السيادسة الذين لم تدرج مرتباتهم في الجدول الموحد.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي قال العرفي إن اتفاق جنيف واضح وصريح وان اختصصات المنفي تتمثل في التواصل الخارجي وتعيين السفراء وليس من اختصاصه وضع قاعدة دستورية.