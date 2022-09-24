المحاسبة: الأوقاف اشترت 1366 زيًا عربيًا تم منح 19 منها فقط لمتسابقين والبقية لموظفيها

كشف ديوان المحاسبة أن هيئة الأوقاف، قامت بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في 1366 زيا عربيا تقليديا بقيمة 700,000 دينار، تم منح 19 منها لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة.

أكد ديوان المحاسبة على أن كل ما ورد في تقريره السنوي عن العام 2021 موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة.

وأشار الديوان في تنويه له الجمعة إلى أنه لاحظ أن ردود الجهات الرسمية على ملاحظات التي جاءت بالتقرير السنوي حملت في طياتها إساءة غير مقبولة وتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما صدر عن رئيس الهيئة العامة للأوقاف والتي تضمن إساءة شخصية وتضليل للرأي العام وخروج عن السياق بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام، حسب وصفه.

ولفت الديوان أن مثل هذه الردود استوجبت عليه الإفصاح بالمستندات عن التصـرف المخالف.