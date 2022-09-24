“نيويورك تايمز”: إطلاق “خبير متفجرات” عضو في الجماعة الليبية المقاتلة من “غونتانامو”

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أمر أمس الجمعة، بإطلاق سراح رجل ليبي ظل محتجزًا في معتقل جوانتانامو لمدة 20 عامًا، ليتم نقله إلى بلد آخر، إذا تم العثور على بلد مستعد لأخذه.

ووفق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فقد تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقليل عدد المعتقلين في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

وذكرت الصحيفة أن القرار الصادر في قضية إسماعيل علي فرج علي البكوش، 54 عامًا، بأن الدبلوماسيين الأمريكيين يسعون الآن للتوصل إلى اتفاقيات أمنية لنقل 22 رجلاً من أصل 36 محتجزًا حاليًا كأسرى حرب في معتقل جوانتنامو.

وأضافت نيويورك تايمز في تقريها الذي قامت الساعة 24 بترجمته أن البكوش هو آخر من يُسمَّى بسجين ذي قيمة منخفضة يُحتجز كمعتقل إلى أجل غير مسمى في الحرب على الإرهاب التي بدأت رداً على هجمات 11 سبتمبر 2001″.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في إشارة واضحة إلى عدم الاستقرار في ليبيا، أوصى مجلس المراجعة الدورية – وهو مجموعة مشتركة بين الوكالات تضم ممثلين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الوزارية المختلفة – بنقل السجين الليبي إلى دولة ثالثة “تتمتع بقدرات إعادة تأهيل قوية”، ودعم الاندماج، والاستعداد لمراقبة أنشطته وتقييد سفره.

وضبط البكوش في لاهور بباكستان في مايو 2002، وأرسل إلى معتقل خليج جوانتانامو بعد ثلاثة أشهر. ووصفه تقرير استخباراتي أمريكي صدر في يناير بأنه خبير متفجرات، “وربما قدم دعماً عملياً لشخصيات رئيسية في القاعدة”.

واحتجز البكوش في غوانتنامو كعضو في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التابعة للقاعدة، والتي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية من 2004 إلى 2015.

واحتجزت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ثلاثة من سجناء غوانتنامو، جميعهم احتجزتهم سابقاً باعتبارهم “معتقلين ذوي قيمة عالية”، يُعتبرون حاليًا معتقلين إلى أجل غير مسمى، ويُعتبر الإفراج عنهم خطرًا للغاية، ولكنهم محتجزون دون تهم جنائية. وُجهت اتهامات إلى 11 آخرين بارتكاب جرائم حرب، ولا تزال معظم قضاياهم قيد الإجراءات السابقة للمحاكمة.

وتابعت الصحيفة أن من بين السجناء الـ 22 في جوانتنامو المؤهلين للنقل، 21 رجلاً تمت الموافقة على نقلهم بضمانات أمنية إلى وطنهم أو إلى دول أخرى، تم تبرئة بعضهم منذ العام الأول لإدارة أوباما.

واستكملت أن المعتقل الآخر من السجناء الـ 22 هو ماجد خان، وهو باكستاني قد أنهى في الأول من مارس الماضي عقوبة ارتكاب جرائم حرب، لخدمته كساعي لتنظيم القاعدة، ولكن لا يمكن إعادته إلى الوطن لأنه أصبح شاهداً للولايات المتحدة ضد سجناء آخرين”.

وأشارت الصحيفة أن إدارة بايدن عيّنت مؤخرًا دبلوماسية محترفة سابقة، تدعى تينا كايدانو، في دور الإشراف على مفاوضات النقل، وتحمل صفة الممثل الخاص لشؤون جوانتنامو وعملت سابقًا كمستشارة في مكتب البرامج البحرية الدولية.

وأوضحت أن إدارة مهمة غوانتانامو في الأشهر الأخيرة تمت من قبل إيان سي موس، وهو رئيس سابق للموظفين في مكتب أوباما، والذي تفاوض على عمليات نقل المعتقلين من السجن بدلاً من ذلك.

واختتمت الصحيفة بأن موس أصبح مسؤولاً عن الجهود الدبلوماسية للمساعدة في معالجة وضع عشرات الآلاف من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم، المحتجزين في شمال شرق سوريا، وإعادة بعضهم إلى أوطانهم.